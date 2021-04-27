Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 21:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emekliye ikramiye müjdesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram ikramiyelerinin 1100 lira olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyeleriyle ilgili, "İkramiyeler 1000 artı enflasyon olacak, 1100 liraya tamamlayacağız." dedi.
Erdoğan, ikramiyelerin Meclis'e gönderilen kararname ile vakit kaybetmeden bayrama yetiştirileceğini belirtti.
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