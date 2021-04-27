Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 21:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı 3 saat sürdü.
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
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