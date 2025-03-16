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Gündem
AA 16.03.2025 11:04

Emeklilerin bayram ikramiyesi Meclis'e geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada yoğun mesaisine devam edecek. Emeklilerin bayram ikramiyesine dair düzenlemeleri de içeren teklifin Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Düzenleme ile emeklilerin bayram ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılacak.

Emeklilerin bayram ikramiyesi Meclis'e geliyor

Haftalık çalışmasına 18 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurul, emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Bu teklife göre, emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltilecek.

Doğum yardımı görüşülecek

Karayolları Taşıma Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Türk vatandaşlarına, 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla tek seferlik veya çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık olarak doğum yardımı yapılacak.

Doğum yardımı yapılacak çocuk sayısı, her bir çocuk için yapılacak yardım miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü personeline, Türkiye'deki sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısının memur aylık katsayısının yüzde 40'ı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar "DHMİ performans primi" olarak ödenecek. Bu kapsamda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) personeline de ödeme yapılacak.

Meclis, Bolu'daki otel yangınını araştırıyor

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ile akademisyenleri dinleyecek.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Garanti Bankası yetkilileri, Chicago Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit milletvekillerine bilgi verecek.

Dışişleri Komisyonu, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 6 kanun teklifini görüşecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

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