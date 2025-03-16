1 haftada yaklaşık 3,8 milyon araç denetlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından trafik denetimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri, 6-13 Mart 2025 tarihleri arasında 3 milyon 791 bin 624 aracı denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 44 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 152 bin 941, periyodik muayenesi yaptırılmamış 34 bin 213, emniyet kemeri kullanmayan 31 bin 80, sürücü belgesiz araç kullanan 19 bin 385 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 230 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 566 bin 903 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Havadan trafik denetimi: 33 bin 770 araca/sürücüye işlem yapıldı

1 Ocak-14 Mart 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerinin helikopter ve dron ile havadan yapılan trafik denetimlerinde 33 bin 770 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Şehiriçi ve şehirlerarası karayollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla, trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergahlarında helikopter ve dron gibi hava taşıtları trafik denetimlerinde etkin bir şekilde kullanılıyor.

Bakan Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." dedi.