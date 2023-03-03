Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkezlerinde yoğun mesai başladı.

EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası SGK merkezleri önünde sabah saatlerinden itibaren kalabalıklar oluşmaya başladı.

E-Devletten başvuru yapılabiliyor

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemede, vatandaşlar, başvuru sürecinin başlamasının ardından süre sınırı olmaksızın ve sosyal güvenlik kurumlarına gitmeden e-Devlet Kapısı üzerinden de emeklilik işlemlerini yapabiliyor.

İşçinin bizzat giderek 'emekli olabilir' yazısı almasına gerek kalmadı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, konuya ilişkin TRT Haber'de yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bir çalışma yaptılar. İşlemlerin daha da hızlı yürümesi için. Vatandaşlarımızın bu çerçevede emeklilik taleplerinde daha kısa sürede kuyruklara gerek kalmadan müracaat edebilmeleri için.

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi yasalaştı. Süreç nasıl işleyecek? Başvurular nasıl yapılacak?



EYT ile ilgili merak edilenleri AYBÜ Öğr. Gör. Tarkan Zengin, @trthaber’de değerlendiriliyor. https://t.co/NaNeS9up9p — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 3, 2023

4A'lı işçi statüsünde çalışanların yani aktif çalışanların SGK'ya bizzat başvurarak emekli olabilir yazısı almaları gerekiyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu yazıyı almaya gerek olmadığını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel kuruluşlara gönderdi.

4A'lı aktif çalışan birinin iş yerine emekli olabilir yazısı götürmeden de onların iş çıkışı yapabileceklerine dair değişikliği yaptı. Bugün emekli olabilir yazısı ya da emeklilik şartlarını yerine getirmiştir yazısını almadan da emeklilik işlemlerini yürütebilecekler.