Ek bütçe kanun teklifi TBMM'de

Cumhurbaşkanlığı ek bütçe teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu. Buna göre bütçeye 1 trilyon 119 milyar 514 milyon lira eklenmesi öngörülüyor. Ödenekle ilgili yetki Cumhurbaşkanı'nda olacak.

Mal hizmet ve alım giderleri, faiz giderleri, sermaye giderleri ödenek listesi olarak belirlendi.

Teklifte ek bütçenin gerekçesi olarak Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması, deprem bölgesinde başlatılan yeniden yapılanma, aile destek programı ve maaş artışlarındaki enflasyon farkı gibi giderler gösterildi.

Ek bütçe kanun teklifi 11 Temmuz Salı günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak.