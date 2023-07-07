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Gündem
AA 07.07.2023 17:15

Dışişleri Bakanı Fidan Hollandalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Fidan Hollandalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ve Hoekstra telefonda görüştü.

Görüşmede Hoekstra, mevkidaşı Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Hoekstra, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan'la görüşmekten memnun olduğunu belirterek "Güçlü ikili bağlarımız ve bu yılın başlarında meydana gelen yıkıcı depremin ardından Türkiye'deki durum hakkında konuştuk. Ayrıca NATO ortakları olarak emniyet ve güvenliğe bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik ve NATO'nun genişlemesini ele aldık." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu​​​​​​​ ile İstanbul'da bir araya geldiği bildirildi.

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Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan
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