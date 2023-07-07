Bakan Yerlikaya: Haziran ayında 15 bin 591 göçmen yakalandı

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Haziran ayında 15.591 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yakalananların; 6.883 sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz ay 23.450 düzensiz göçmenin de ülkemize girişleri sınırlarımızda engellendi. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek.