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TRT Haber 07.07.2023 14:54

Bakan Yerlikaya: Haziran ayında 15 bin 591 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran ayında 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandığını ve 6 bin 883'ünün sınır dışı edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya: Haziran ayında 15 bin 591 göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Haziran ayında 15.591 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yakalananların; 6.883 sınır dışı edildi. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz ay 23.450 düzensiz göçmenin de ülkemize girişleri sınırlarımızda engellendi. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek.

 

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