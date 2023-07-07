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TRT Haber 07.07.2023 12:14

Bakan Uraloğlu: Toplu İş Sözleşme farkları en kısa sürede ödenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Toplu iş sözleşmelerinde önceliğimiz hep çalışanları korumak olmuştur. Toplu İş Sözleşme farkları en kısa sürede ödenecek” dedi.

Bakan Uraloğlu: Toplu İş Sözleşme farkları en kısa sürede ödenecek
[Fotograf: TRT Haber]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 20. Dönem toplu iş sözleşmelerinde imzalar atıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatları ve Karayolları Genel Müdürlüğü işçilerinin toplu iş sözleşmeleri imza törenine katıldı. 

Bakan Uraloğlu: Toplu İş Sözleşme farkları en kısa sürede ödenecek

Burada konuşan Bakan Uraloğlu, imzalanan protokolle işçilerin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan haklarında sahip olacakları kazanımlara değinerek, toplu iş sözleşme farklarının en kısa sürede ödeneceğini açıkladı:

“Alın terinin karşılığı sadece teşekkür olamaz. Bizler, “işçinin ücretini teri kurumadan verin” hadisiyle çalışana haklarının verilmesinin ne kadar önemli olduğunu bildiren bir Peygamberin ümmetiyiz. Bu nedenle sosyal diyalogla işçi ve işverenlerimiz arasındaki hak ve hukuku her daim gözetme gayretinde olduk. Bir de müjde verelim sizlere; Toplu iş sözleşme farklarınız da en kısa sürede ödenecek."

Bakan Uraloğlu: Toplu İş Sözleşme farkları en kısa sürede ödenecek

”Bölünmüş yol uzunluğunu tam beş katına çıkarıldı”

TUHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Yol-İş Sendikası Başkanı Ramazan Ağar ve birçok sendika temsilcilerinin hazır bulunduğu törende Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşmada gerekli her türlü gayret ve kararlılığı sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, “Yaptığımız çalışmalarla bölünmüş yol uzunluğunu tam beş katına çıkardık. Şimdi 29 bin kilometre bölünmüş yola sahibiz. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6’dan 77’ye yükselttik. Ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu: Toplu İş Sözleşme farkları en kısa sürede ödenecek

“100 yılda yapılacak işleri 21 yıla sığdırdık”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada ayrıca ulaştırma alanındaki yatırımlara işaret ederek, Bakanlık çalışanlarına ortaya koyduğu emeklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Uraloğlu, “Geçilmez denen dağları deldik. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık. 100 yılda yapılacak işleri 21 yıla sığdırdık. Bu sürede daha çok çalışmak zorunda kaldınız. Sizleri çok yorduk. Ama hep birlikte karşılığını da aldık. Ve sizler bir köprümüzden, bir tünelimizden ya da sizi sevdiklerinize götüren bir yolumuzdan geçerken buralarda emeğim var, katkılarım var diyeceksiniz. Gururlanacaksınız ve bu gururu taşımayı sonuna kadar hak ediyorsunuz. Bu düşüncelerle her türlü fedakârlık ve özveriyi göstererek, ciddiyet ve başarıyla bütün çalışmalarımızda emeği olan siz kıymetli çalışma arkadaşlarıma yeniden teşekkür ediyor, Toplu iş sözleşmelerinin tüm taraflara ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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