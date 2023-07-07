MSB: 2 FETÖ mensubu olmak üzere 3 kişi yakalandı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Hudutlarda mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Hudutlarda mücadelemiz sürüyor.



Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/GpSGYH3I7s — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 7, 2023