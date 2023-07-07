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TRT Haber 07.07.2023 10:27

MSB: 2 FETÖ mensubu olmak üzere 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 2 FETÖ mensubu olmak üzere 3 kişi yakalandı.

MSB: 2 FETÖ mensubu olmak üzere 3 kişi yakalandı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Hudutlarda mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

 

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Milli Savunma Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele FETÖ
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