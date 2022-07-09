EGM'den yapılan açıklamada, "bireysel silahlanmanın arttığı ve Türkiye'de 25 milyon ruhsatsız, 2,5 milyon ruhsatlı silah olduğu" yönünde bir internet sitesinde "çarpıtma" bilgilerle bir haberin yer aldığı belirtildi.

Daha önce de benzer bir haber nedeniyle yalanlama yayımlamak zorunda kalındığı ifade edilen açıklamada, bu konudaki yalan haberlerle mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.

"627 bin 765 taşıma ruhsatlı silah bulunuyor"

Son 5 yılda yeni verilen ruhsatlı silah sayılarında azalma olduğu kaydedilen açıklamada, "Ülkemiz genelinde kamu görevlisi 244 bin 184, emekli kamu görevlisi 198 bin 428, can güvenliği 53 bin 312, meslek mensubu 131 bin 841 olmak üzere toplam 627 bin 765 taşıma ruhsatlı silah bulunmaktadır" bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yılın ilk 6 ayında 13 bin 868'i bulundurma, 25 bin 373'ü de taşıma olmak üzere 39 bin 241 silah ruhsatının düzenlendiği aktarıldı.

2021'de 1633 kişi hayatını kaybetti

Emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde son 5 yıllık dönemde ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen toplam olay sayısı ve bu olaylarda hayatını kaybeden kişi sayısında da düşüş olduğuna işaret edilen açıklamada, "2017 yılında olay sayısı 1730 iken, 2021 yılında bu sayı 1491'e gerilemiştir. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2017'de 1918 iken, 2021'de 1633'e düşmüştür" ifadelerine yer verildi.