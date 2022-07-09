Haber Giriş: 9 Temmuz 2022 Cumartesi 12:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik ile bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekova Varkavik Tepe Üs Bölgesindeki askerlerin bayramını tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekova Varkavik Tepe Üs Bölgesindeki askerlerin bayramını kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler bu vatanı, teröristlere karşı her türlü kararlılığı göstererek korumaya devam ediyorsunuz. Rabbim sizlerden razı olsun, şehitlerin mekanını cennet eylesin" dedi.
Etiketler: Hakkari Mehmetçik Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika Süleyman Soylu
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