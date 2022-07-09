Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekova Varkavik Tepe Üs Bölgesindeki askerlerin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler bu vatanı, teröristlere karşı her türlü kararlılığı göstererek korumaya devam ediyorsunuz. Rabbim sizlerden razı olsun, şehitlerin mekanını cennet eylesin" dedi.