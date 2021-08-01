Haber Giriş: 1 Ağustos 2021 Pazar 02:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 02.25'te ve 5,59 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,63 kilometre olarak ölçüldü.
Etiketler: Deprem
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