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Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358 oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 76 bin 358 olduğunu açıkladı.
İdlib'deki alçak saldırıdan sonra, Türkiye, düzensiz göçmenlere Avrupa kapılarını açtı.
Binlerce göçmen Avrupa'ya geçmek üzere sahillere ve sınırlara doğru yürüyüşe geçti.
76 bin 358 düzensiz göçmen ülkeden ayrıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarıyla ilgili açıklama yaptı.
Soylu, "Saat 09.55 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358" bilgisini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapıyı kapatmayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekilleri Buluşması programında yaptığı konuşmada, "Kapıyı bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız" açıklamasını yapmıştı.
Etiketler: son dakika göçmen düzensiz göçmenSon Güncelleme: 1 Mart 2020 Pazar 10:50
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