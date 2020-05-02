Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hizmete giren "yapay zeka asistanı" ile ilgili, "Bu çalışma aslında ülkemizin kendi kendine yetebilecek seviyede olduğunu gözler önüne seriyor." dedi.

Selçuk, "Merak ettikleri her soruyu arkadaşlarıyla konuşur gibi bota yazacak ve bot, gelişmiş doğal dil işleme teknoloji sayesinde bu soruları hızla anlayıp Milli Eğitim Bakanlığı sistemlerimizden çektiği verilerle doğru cevapları anında verebilecek." ifadelerini kullandı.