Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "HDP ile görüşeceğiz" açıklamasını TRT Haber'e değerlendirdi.

"6'lı koalisyonu desteklemeyiz"

HDP'nin, CHP'ye yönelik tutumunun 'siyasi şantaj' olduğunu söyleyen Aksakal, 6'lı koalisyonda yer almayacağını net ifade etti.

"Sayın Kılıçdaroğlu’na böyle bir şantajda bulunuyorlar. Yani bizimle bu taleplerimizi karşılama noktasında hizalanmazsanız size Cumhurbaşkanlığı seçiminde destek vermeyiz diyorlar. Böyle bir manzaranın bırakın içinde olmayı biz kenarında dahi durmayız, tam karşısında oluruz."

"HDP'nin isteği çok açık"

Aksakal, HDP'nin masaya gelmek gibi bir isteğinin olmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Bir kurgu var bu açık. Sürekli yine medyada, toplantılarda HDP masaya gelecek mi tartışması yaptırılıyor, oysa HDP‘nin masaya gelme gibi bir talebi yok ki. Onların tek istediği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetim kademelerinde söz ve yer sahibi olabilmek."

"DSP olarak hep aynı noktadayız"

Önder Aksakal, DSP'nin 6'lı koalisyonda yer almama gerekçesiyle ilgili, "Ortaya konan bu kriterler DSP'nin tamamen reddettiği hadiselerdir. Kuruluşundan bu yana bu partinin kurucusu Bülent Ecevit ve o gün ne dediyse bugün biz aynı sözleri sarf ediyoruz" dedi.

DSP Cumhur İttifakı'na katılır mı?

DSP Genel Başkanı Aksakal, Cumhur İttifakı'na ise yeşil ışık yaktı.

"Bu görüşmelerimizden dolayı Cumhur İttifakının yanında olabileceğimiz öngörüleri son birkaç gündür daha yoğun konuşulmaya başlandı. Cumhur İttifakı da kendi yapısını genişletmek ve bu kriterleri hayata geçireceğine dair bize güvence vermesi halinde DSP niye görüşmesin."

