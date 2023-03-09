Asrın felaketi sonrası konut ilanları değişti. Eskiden evin kozmetiğine ve büyüklüğüne dikkat edenler artık depreme dayanıklı ya da sismik izolatörlü evler arar oldu.

Satılık ve kiralık ev ilanlarına demir, kiriş ve betonun özellikleri yazılmaya başlandı.

Kimi ilanlara "depreme dayanıklı", "sismik izolatörlü" notu düşüldü.

Gayrimenkul Danışmanı Rıdvan Akgün, daha önceleri vatandaşların bütçelerine göre konut sorduklarını ancak şimdi büyük çoğunluğunun depreme dayanıklılığını sorguladığını vurguluyor.

'Depreme dayanıklı' notuyla ilan verilen evlerde fahiş fiyat artışı oldu

Emlak ofisleri ve inşaat firmaları da asrın felaketi sonrası ilanlarını güncelledi. Bu durum fiyatlara da yansıdı.

Rıdvan Akgün konuyla ilgili şunları söyledi:

"Karot testi alındı, risk yok gibi çeşitli bakış açılarıyla sunmaya çalışıyorlar ama gerçekler yansıtılıyor mu, hayır gerçekler yansıtılmıyor. Yani baktığımız zaman her bina güvenli değil, her bina da güvensiz değil. Son bir ay içerisinde depremden bu yana gelişen kiralık fiyatlarında yüzde 20,25'e yakın bir değişiklik söz konusu oldu, satılıklarda da inanılmaz fiyat artışları var."

Haber: Gül Benli

Kamera: İsmail Dostoğlu