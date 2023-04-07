DSP Genel Başkanı Aksakal: Vatan olmazsa emek de yok, ekmek de

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, TRT Haber yayınında, Cumhur İttifakında yer alma gerekçelerini anlattı.

Bir maceraya gerek olmadığını vurgulayan Aksakal, 20 yıldır devleti yöneten bir cumhurbaşkanı olduğunu, uluslararası ilişkilerin en ince detaylarına kadar vakıf olmuş ve badireli süreci en az tehlikeyle bertaraf edebilecek bilgi birikimine sahip bir cumhurbaşkanının yeniden iş başında olması gerektiğine inandıkları için Recep Tayyip Erdoğan’ı 14 Mayıs seçimlerinde destekleme kararı aldıklarını ifade etti.

Partisinin hak ve emek mücadelesinden doğduğunu belirten Aksakal, şu sözleri söyledi:

"Bu bir ideal birliği, bu bir devlet birliği devlet sahiplenme birliğidir bizim için emek elbette çok önemli biz bir emeğin hak mücadelesinden doğmuş bir parti Demokratik Sol Parti ama vatan yoksa emek de yok ekmekte yok o yüzden önce vatan diyoruz biz belki beylik bir laf gibi algılanabilir ama eğer 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır'ın bugün karşılığını görmüştür Türkiye."

"DSP'nin yasal imkanı kullanmak en doğal hakkı"

Aksakal, Demokratik Sol Parti'nin vatana ve millete hizmet amacında olduğunu vurguladı.

Bunun için Cumhur İttifakı'nda yerini almak için imkanların kullanılacağını ifade etti.

"Türkiye’de siyaset 2017 yılında yeni bir anayasal düzenin ekseninde yürüdüğü için Demokratik Sol Parti'nin mutlak suretle vatana ve millete halkına hizmet amacı var bunu gerçekleştirmek için de yasal statüde nasıl imkanı varsa bunu kullanmakta en doğal hakkıdır. Nasıl ki Millet İttifak tarafından siyasetin hiç birbirine benzemeyen partiler bir araya gelip tek liste içinde seçime girebiliyorsa ve bunu toplum hak olarak görüyorsa, Cumhur İttifak tarafında da bundan partilerin böyle bir hakkı olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Bunu içselleştirmesi ve tamir etmesi gerekiyor."

