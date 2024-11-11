"Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi, Dolmabahçe'deki çalışma ofisiyle birleştirilecek" iddialarına yalanlama

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi, Dolmabahçe'deki çalışma ofisiyle birleştirilecek" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

İddiaların doğru olmadığı, TBMM Başkanlık Divanı'nın 19 Şubat 1985 tarih ve 45 sayılı kararıyla Dolmabahçe Sarayı yapılarından "Baltacılar Dairesi"nin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarına geçici olarak tahsis edildiği aktarılan açıklamada, 2017'de TBMM Başkanlık Divanı'nın 9 Mart 2017 tarih ve 33 sayılı kararıyla da yapının tarihteki özgün yapısına çevrilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Baltacılar Dairesi'nin iddia edilenin aksine Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisiyle birleştirilmesi söz konusu değildir. Tarihi yapı, restorasyon çalışmaları tamamlandığında Milli Saraylara bağlı ihtisas kütüphanesi olarak hizmet verecektir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.