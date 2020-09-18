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Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı: 18 Ekim'e kadar sürecek
[Fotoğraf: AA]
Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 18 Ekim'e kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.
İlana göre, geminin görevi 18 Eylül'den 18 Ekim'e kadar sürecek.
Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.
Etiketler: Barbaros Hayrettin Paşa AkdenizSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 20:58
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