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Doğu Akdeniz'de silah atış eğitimi yapıldı
[Fotoğraf: DHA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de silahlı atış eğitimlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan payşlaşımda Doğu Akdeniz'deki eğitim faaliyetine ilişkin görüntüler yer aldı.
Açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı gemilerimiz, Doğu Akdeniz’de fiili silah atış eğitimleri icra etti. Bahriyelilerimiz atışları başarılı şekilde gerçekleştirdi" denildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı gemilerimiz, Doğu Akdeniz’de fiili silah atış eğitimleri icra etti. Bahriyelilerimiz atışları başarılı şekilde gerçekleştirdi.#MSB #TSK #DzKK pic.twitter.com/8IlIUjyYU3— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 13, 2020
Etiketler: Doğu Akdeniz Milli Savunma BakanlığıSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 12:09
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