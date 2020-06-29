Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı fırkateyn, Doğu Akdeniz'de İtalya Deniz Kuvvetleri ile ortak deniz eğitimi faaliyeti yürüttü.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Akdeniz Kalkanı Harekatı’nda görevli TCG Oruçreis Fırkateyni ile İtalyan ITS Alpino Fırkateyni’nin Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra ettiği belirtildi.

Bakanlık, eğitimlere ait görüntüleri de paylaştı.