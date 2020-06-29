Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk yerli elektrikli trenin fabrika testlerinin başlatılacağı törende açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Milli elektrikli tren

Trenimiz mayıs sonunda raylara indi, hamdolsun bugün itibarıyla da fabrika testlerine başlanıyor. Fabrika testlerinin ardından ağustos sonunda yol testlerine geçilecek.

"10 yılda raylı sistemlerde 15 milyar euroluk harcama yapacağız"

Raylı sistemler sektörünün yıllık pazar hacmi 160 milyar euro civarında. Önümüzdeki dönemde de hızla büyümesi beklenen bu sektörde ülkemizi küresel bir oyuncu yapmayı hedefliyoruz. Gelecek 10 yılda raylı sistemlerde 15 milyar euroluk harcama yapacağız.

"Hedef, 200 kilometrenin üstüne çıkan Yüksek Hızlı Tren setlerini üretmek"

Bugün milli elektrikli trenin testleri başlıyor. Testlerin durumuna göre milli tren setleri yıl içinde milletimizin hizmetine girecek. Bundan sonraki hedef, 200 kilometrenin üstüne çıkan Yüksek Hızlı Tren setlerini üretmek. Milli elektrikli tren projesinde kazanılan yetkinlikler, inşallah yüksek hızlı trenin geliştirilmesinde işleri çok kolaylaştıracak.

"Kimsenin yapamadığını yapabiliyor, başaramadığını başarabiliyoruz"

Salgınla birlikte de şunu da gördük; istediğimiz zaman dünyada eşi benzeri olmayan bir seferberlik ruhuyla kimsenin yapamadığını yapabiliyor, başaramadığını başarabiliyoruz. Yoğun bakım solunum cihazı bunlardan biri. Tanı kitleri, aşı ve ilaç alanlarında da ilham verici ve bizleri heyecanlandıran projeler devam ediyor. Salgın döneminde bile açılan fabrikalar, cesaretle yeni işlerin peşinden koşan girişimcilerimiz var.