Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 12:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: DHA]
83 yaşında hayatını kaybeden psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Doğan Cüceloğlu için İstanbul'da Levent Afet Yolal Camii'nde tören düzenlendi.
Ünlü Psikolog Doğan Cüceloğlu İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. https://t.co/n9ViWZDzUC— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 18, 2021
Türk bayrağına sarılı naaşı başında ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.
Cenaze namazına, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.
Cenaze namazı sonrasında Cüceloğlu'nun naaşı, toprağa verilmek üzere Aşiyan Mezarlığı'na götürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Ünlü psikolog ve yazar Cüceloğlu, Beşiktaş'taki evinde düşerek hayatını kaybetmişti. Açılan soruşturma kapsamında, kamera kayıtlarını ve olay yerini inceleyen polis ekipleri ölümünde şüpheli bir duruma rastlamadı.
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