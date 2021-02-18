Doğan Cüceloğlu için İstanbul'da Levent Afet Yolal Camii'nde tören düzenlendi.

Ünlü Psikolog Doğan Cüceloğlu İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. https://t.co/n9ViWZDzUC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 18, 2021

Türk bayrağına sarılı naaşı başında ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

Cenaze namazına, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze namazı sonrasında Cüceloğlu'nun naaşı, toprağa verilmek üzere Aşiyan Mezarlığı'na götürüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Ünlü psikolog ve yazar Cüceloğlu, Beşiktaş'taki evinde düşerek hayatını kaybetmişti. Açılan soruşturma kapsamında, kamera kayıtlarını ve olay yerini inceleyen polis ekipleri ölümünde şüpheli bir duruma rastlamadı.