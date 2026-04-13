Gündem
AA 13.04.2026 06:29

DMM: Türkiye'nin İsrail'e yönelik işgal tehdidinde bulunduğu iddiaları asılsız

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya mecralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atfen yer alan "Türkiye'nin İsrail'e yönelik işgal tehdidinde bulunduğu" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı medya organları ve sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanımıza atfen yer alan, 'Türkiye'nin İsrail'e yönelik işgal tehdidinde bulunduğu' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu paylaşımlardaki iddialar gerçeklerle örtüşmeyen ve bölgesel istikrara zarar vermeyi amaçlayan söylemlerdir. Türkiye Cumhuriyeti, asırlara sari devlet geleneği ve vizyonu gereği her zaman bölgemiz başta olmak üzere tüm coğrafyalarda kanın durması, sivillerin korunması ve kalıcı barışın tesisi için öncü bir rol üstlenmektedir."

Türkiye'nin bölgesel krizlerin ve anlaşmazlıkların çözümünde de her zaman uluslararası hukuku ve diplomasi kanallarını öncelediği, gerilimi tırmandıran değil, düşüren tutum sergilediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, herhangi bir ayrım gözetmeksizin bölge halklarının huzur, güven ve refah içinde yaşamasını öncelemektedir. Türkiye'nin mücadelesini ve insani duruşunu çarpıtarak sunmaya çalışan manipülatif içeriklere itibar edilmemelidir. Ülkemiz, dün olduğu gibi bugün de bölgesinde adaletin, barışın ve sağduyunun sesi olmaya devam edecektir."

DMM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen ifadelerin asılsız olduğunu belirtti
Gazze’de kampüsler artık sığınak
