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Gündem
AA 21.03.2025 20:05

DMM: "RTÜK’ten kanallara taraflı ceza" iddiası doğru değildir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM: "RTÜK’ten kanallara taraflı ceza" iddiası doğru değildir

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasıyla ilgili bazı medya kuruluşlarının, yayın içeriklerinde 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin (c) bendinde yer alan "Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık" ilkesine aykırı yayınlar yaptığı tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

 

"Söz konusu yayınlarda, adli makamları baskı altına almaya yönelik ifadeler kullanılmış, toplumu kin ve düşmanlığa sevk edebilecek nitelikte, kişi ve kurumları eleştiri sınırlarını aşarak hedef alan küçük düşürücü ve aşağılayıcı içeriklere yer verilmiştir. Ayrıca, vatandaşların sokağa davet edildiği ve bu şekilde milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliğini tehdit eden yayınlar yapılmıştır. Bu nedenlerle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ilgili mevzuat çerçevesinde denetim görevini yerine getirerek, bu yayın kuruluşlarına idari yaptırım uygulanmasına karar vermiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

DMM: "RTÜK’ten kanallara taraflı ceza" iddiası doğru değildir

"Genç bir protestocu, polis tarafından öldürüldü" iddiası

Öte yandan DMM, bazı uluslararası basın yayın organlarında yer alan, "Genç bir protestocu, polis tarafından öldürüldü" iddiasının da doğru olmadığını bildirdi.

"Ülkemizde bazı illerde düzenlenen izinsiz gösterilerde, polis müdahalesi sonucu herhangi bir göstericinin hayatını kaybetmesi söz konusu değildir." ifadesine yer verilen açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, düzenlenen izinsiz gösterilerde 53 kişi hakkında 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından işlem yapıldığını duyurduğu hatırlatıldı.

DMM: "RTÜK’ten kanallara taraflı ceza" iddiası doğru değildir

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Bakan Yerlikaya, gösteriler sonucunda 16 polisimizin yaralandığını da açıklamıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınanların ifade işlemleri sürmektedir. Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

 

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