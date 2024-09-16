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TRT Haber 16.09.2024 12:18

DMM, "Japonya vize zorunluluğu getirdi" iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer alan, "Japonya, Türkiye’ye vize zorunluluğu getirdi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM, "Japonya vize zorunluluğu getirdi" iddiasını yalanladı
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM),  sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Japonya, Türkiye’ye vize zorunluluğu getirdi' iddiası doğru değildir. Türkiye ile Japonya arasındaki 'Vize Muafiyet Anlaşması' uyarınca, turizm ve iş ziyareti amacıyla Japonya'ya seyahat eden vatandaşlar, 3 ay süreyle vizeden muaftır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tarz iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

 

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