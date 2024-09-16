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TRT Haber 16.09.2024 12:14

2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor

2025 Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün sona erecek. İşlemler e-Devlet üzerinden yapılıyor.

2025 yılı hac ön kayıtları bugün sona eriyor

Hac ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için süreç başladı. 2025 yılı hac ön kayıt başvurusu ve kayıt yenileme işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Başvuru için 750 lira ön kayıt ücreti anlaşmalı bankalara yatırılacak.

Engelli, hasta veya yaşlı olanlar; müracaatlarında, hacca daha önce hiç gitmemiş birini refakatçi olarak kaydettirebilecek.

0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyenler, çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek. Bu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek.

Son gün bugün

Akrabalık bağı olmayanlar, 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.

Akrabalık bağı olanlar 7 kişilik sınırı aşsalar da tek kura numarası için belgeleriyle müracaat edebilecek.

2025 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün sona erecek.

Hac başvuru sürecinde tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılacak 

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Diyanet İşleri Başkanlığı E-Devlet Hac
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