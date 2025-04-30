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Gündem
AA 30.04.2025 02:35

DMM, İsrail'in propaganda hesaplarının paylaşımlarını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesaplarından paylaşılan, "Şara yönetimindeki Suriye'nin İdlib kentinde bir meydanda Ezidi kadınların teşhir edildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM, İsrail'in propaganda hesaplarının paylaşımlarını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili, 'Şara yönetimindeki Suriye'nin İdlib kentindeki bir meydanda teşhir edilen Ezidi kadınlar' iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin, 2013 yılında Mısır'ın Buhayra eyaletine bağlı Ebu'l Metamir kentinde, eski Mısır Cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi'ye destek amacıyla düzenlenen bir eylem sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyin."

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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