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Gündem
AA 14.09.2023 14:59

Diyarbakır'da PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK'lı terörist H.Ç'nin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Diyarbakır'da PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Diyarbakır Annelerinin çığlıklarının yankılanmaya devam ettiğini, teslim olan bir örgüt mensubunun daha annesiyle buluştuğunu aktardı.

"Evlat nöbetleriyle bugüne kadar 46 terör örgütü mensubu teslim oldu"

Diyarbakır Annelerinin sürdürdüğü evlat nöbetinin 1462. gününde, terör örgütü mensubu H.Ç'nin Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına ikna yoluyla teslim olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Diyarbakır Annelerinin başlattığı evlat nöbetleriyle bugüne kadar 46 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu. Milletimizin huzur ve güvenliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Ali Yerlikaya Diyarbakır Terörle Mücadele
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