Kılıçdaroğlu: Seçimden sonra zaten İyi Parti ile kurduğumuz ittifak bitti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay'ı ziyaret ettikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Mülakat gibi mülakat yapacağız" sözünü anımsatması üzerine Kılıçdaroğlu, kendisinin "Şu andaki siyasal iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyetinin olmadığı" sözünü anımsatarak, "Neden ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur? 'Ben mülakatı kaldıracağım' deyip, seçim meydanlarında halka vaatte bulunan bir kişi, seçimi kazandıktan sonra 'ne mülakatı, mülakatı kaldırmayacağız, mülakat gibi mülakat yapacağız' diyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında "kamu görevlisine hakaret" gerekçesiyle açılan davaya ilişkin soruya, "Dava açılabilir tabii. Sarayın talimatıyla açılabilir. Davayı açan da davayı açma talimatını veren de Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu haksızlığa boyun eğecek bir adam değildir. Kemal Kılıçdaroğlu rüşvet alanların takipçisidir." yanıtını verdi.

"Kararlılıkla gideceğim"

Toplumun kendisini tanımasındaki temel nedenin yolsuzluk dosyaları konusunda verdiği mücadele olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bugünkü TBMM, Gazi Meclis değildir. Bugünkü TBMM AK Parti'nin ve MHP'nin oylarıyla yolsuzluk dosyalarını kapatan bir Meclistir. Bugünkü TBMM yine AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla 'Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda yolsuzluk yapanlar hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılamaz' diye kanun çıkaran bir Meclistir. Beni tanımıyorlar. Onlar sanıyorlar ki biz bir dava açarız Kemal Kılıçdaroğlu korkar ve susar. Siz beni tanımıyorsunuz. Benim verilmeyecek hiçbir hesabım yoktur. Ama onların verilecek çok hesabı olduğu için susturmaya çalışıyorlar. Cesaretleri varsa, yürekleri varsa, olayı getirirler TBMM'ye yeniden tartışırız. 17-25'in ne olduğunu, devletin nasıl soyulduğunu, birilerinin nasıl paraları götürdüğünü. Bu adamlarda ahlak ve erdem yok. Trump, 'senin mal varlığını araştırırım' dedi. Tık yok. 'Benim verilmeyecek hesabım yok' diye bir cümle kuramadı. O nedenle beni tanımıyorlar. 85 milyon vatandaşıma sesleniyorum, hiç ama hiç çekinmeyiniz ve korkmayınız. Yolsuzlukların üzerine, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerin üzerine kararlılıkla gidecek bir kardeşiniz var. Yani adı Kemal Kılıçdaroğlu. Kararlılıkla gideceğim."

"Saygıyla karşılayacağız"

İYİ Parti'nin yerel seçimde 81 ilde kendi adayını çıkaracağı yönündeki kararının anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygıyla karşılayacağız. Bir siyasi parti diyor ki, 'biz bağımsız olarak seçimlere gireceğiz.' Saygıyla karşılayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"İttifak seçeneği masadan kalktı şeklindeki yoruma katılır mısınız?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti. Bunu daha önce de söyledik. İttifak ne dönemlerde olur? Seçim dönemlerinde olur. Daha önce ittifakın uzun süreli olmasının temel nedeni neydi? İktidara geldiğimizde neler yapacağımız konusunda ortak mutabakat metnini hazırlamaktı. Onu yaptık biz. İktidara geldiğimizde ne yapacağız? Ekonomide ne yapacağız? Sağlıkta ne yapacağız? Eğitimde ne yapacağız? Dış politikada ne yapacağız? İktidar olduktan sonra bunları tartışmak yerine, iktidar olmadan önce bütün bu tartışmaları yapmak ve iktidar olduktan sonra da süratli bir şekilde Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak. O nedenle o ittifak süreci biraz uzun sürdü."

"Herkes özgürce genel başkan adayı olur"

"CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yarın adaylığını açıklayacağı" yönündeki kararın hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gayet güzel arkadaşlar. CHP diğer partiler gibi değildir. CHP'de her üyenin genel başkan olma hakkı vardır. Bütün kurultaylarımızda, benden önceki kurultaylar da dahil çok sayıda genel başkan adayı çıkmıştır, demokratik yollarla adaylıklarını ilan ederler. Adaylıklarını ilan etmeleri için biz genel merkezimize onlara gerekli yerleri tahsis ederiz, her türlü ikramı sağlarız.

Bunlar çıkarlar adaylıklarını ilan ederler. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Daha sonra bir başka arkadaşımız İstanbul'dan o da bir mektup yazmış, 'Ben de genel merkezde adaylığımı ilan edebilir miyim?' diye. Tabii hemen yanıt verdik, 'Elbette genel merkezde adaylığınız ilan edebilirsiniz' diye. CHP demek demokrasi demektir. CHP demek hak, hukuk, adalet demek. CHP demek, geleceği inşa etmek demektir. CHP kavgaların partisi değil ki, 'Hayır sen olamazsın, ben olurum. O zaman ben senin ayağını kaydırırım. Böyle bir düşüncemiz asla yok. Herkes özgürce genel başkan adayı olur, ondan sonra özgürce yarışır. Sonuçta delegelerimiz ya da partililerimiz karar verecekler biz ona saygı gösteririz."

Kılıçdaroğlu, "Ankara ve İstanbul'da İYİ Parti ile bir ittifak var mı?" sorusuna, "O daha sonraki bir aşama." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa hazırlığına ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan bir siyasi partiyle hangi anayasa değişikliğine oturacağız? Önce şunu söyleyecekler, 'Seçim meydanlarında söylediğimiz yalanlar için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından özür diliyoruz.' Mülakat birincisi. 'Biz özür diliyoruz. Bunları söyledik ama montaj videoları yaptık. Bunun için de özür diliyoruz. Haksızlık yaptık, ahlaksızlık yaptık, erdemsizlik yaptık özür diliyoruz. Bu özürlerimizi kabul ederseniz buyurun gelin oturalım, güzel bir anayasa yapalım.'" dedi.

Yeni anayasa tartışmaları

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "milletin çeşitliliği" ifadesi ile bir danışmanının "anayasanın metnine dair bir başlangıç hükmü olmamalı" yönündeki sözünün belirtilmesi üzerine, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Anayasa yapacakmış. Bugüne kadar kaç tane anayasa değişikliği yaptı? Memleketi hangi hale getirdiğini gördük. Anayasalar bir uzlaşma belgeleridir. Anayasalar böyle sabah, öğle, akşam değiştirilecek belgeler değildir. Anayasa nedir önce bunu bir öğrenmesi lazım. Kaç tane anayasa hukukçusuyla yan yana gelip de onları dinledi? Türkiye'nin saygın anayasa hukukçuları var, kaçını dinledi? Birisi getirip bir kağıt veriyor, koyuyor önüne ya da promptere bir metin yazıyor, 'Bunu oku' diyor. Onlar da bunu okuyorlar. Yok efendim...

Türkiye Cumhuriyeti Devleti akılla yönetilir, akıl. Prompter ile yönetilmez, akılla yönetilir, erdemle yönetilir, bilgiyle yönetilir, ahlakla yönetilir. Devlet böyle yönetilir. Devletin dini adalettir. Adalet var mı bu ülkede? Adalet var mı? En son yakalanan bir mafya lideri vardı galiba. 'Yurt dışındaki kara paramı, kanun çıktı getirdim' diyor. Aylardır söylüyor. Mafyanın uyuşturucu baronlarının yurt dışındaki kara paralarını Türkiye'ye getirdiniz. Şimdi uyuşturucu baronları da Türkiye'ye geliyor. Ne oluyor peki? 'Hakkında soruşturma, kovuşturma açılamaz' diye kanun maddesi var. Bakın kara para, uyuşturucu parası dolayısıyla soruşturma açılamayacak. Çünkü kanun öyle."

"Bu operasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Uyuşturucu baronlarıyla bunlar mücadele edemezler. Çünkü saray engel olur." yanıtını verdi.