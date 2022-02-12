Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "81 ilimiz Kudüs'te" organizasyonuyla 2015 yılında ibadet ve gezi amacıyla başlattığı Kudüs turları, koronavirüs nedeniyle 2020'de durdurulmuştu.

İki yıldır gerçekleştirilemeyen turlar, bugün itibariyle tekrar başladı. İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden ilk kafile, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan ile Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri tarafından uğurlandı.

"Kudüs ziyaretleri tekrar hayata geçirildi"

Hüseyin Demirhan, "2015 yılında Kudüs turlarımız başladı. Daha çok Umre bağlantılı Kudüs turları pandemi süreci girdikten sonra salgının etkisi ile bu turları gerçekleştiremedik. Şimdi 2021 yılında 2022 yılında Diyanet İşleri Başkanlığımız onların geliştirdiği proje ile 81 ilimiz Kudüs'te projesi ile Kudüs ziyaretleri tekrar hayata geçirildi. Sene başında da pandemiden dolayı gerçekleştiremedik. İlk turumuzu bugün gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin değişik yerlerinden 33 kişi gidiyor. Ayın 15'inde ve 25'inde gidecekler var" dedi.

İl Müftülüğünce düzenlenen uğurlama programının ardından kafiledekiler, pasaport işlemlerini tamamlayarak Türk Hava Yolları'nın Tel Aviv seferi ile Kudüs'e hareket etti.