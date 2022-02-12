Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 12:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yerli üretime hazine desteği
[Fotoğraf: AA]
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yerli üretimi artırmak amacıyla ilaç ve kozmetik sektörüne hazine desteği sağlıyor. Destek uygulaması ile özellikle kadın girişimcilerin ve genç çiftçilerin teşvik edilmesi amaçlanıyor.
İlaç ve kozmetik sektöründe yoğun kullanılan lavanta, gül, adaçayı, kekik ve çörek otu başta olmak üzere 139 çeşit tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi için Hazine taşınmazları, rayiç bedelin binde biri üzerinden kiraya veriliyor.
Bugüne kadar, 68 şehirde toplam 34,3 milyon metrekare yüz ölçümlü Hazine taşınmazının kiralama işlemi gerçekleştirildi.
2022 yılında ise 20 milyon metrekare Hazine arazisi, kiraya verilmek üzere ilana çıkarılacak.
Uygulamalardan yararlanmak isteyenler, Milli Emlak Şefliklerine başvuruda bulunabiliyor.
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