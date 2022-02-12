İlaç ve kozmetik sektöründe yoğun kullanılan lavanta, gül, adaçayı, kekik ve çörek otu başta olmak üzere 139 çeşit tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi için Hazine taşınmazları, rayiç bedelin binde biri üzerinden kiraya veriliyor.

Bugüne kadar, 68 şehirde toplam 34,3 milyon metrekare yüz ölçümlü Hazine taşınmazının kiralama işlemi gerçekleştirildi.

2022 yılında ise 20 milyon metrekare Hazine arazisi, kiraya verilmek üzere ilana çıkarılacak.



Uygulamalardan yararlanmak isteyenler, Milli Emlak Şefliklerine başvuruda bulunabiliyor.