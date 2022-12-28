Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Resmi Gazetede yayımlanan ilanına göre, 2022 yılı KPSS puanı ile 4 bin 600 imam-hatip, 1300 kadın Kur'an kursu öğreticisi ile 300 müezzin sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

İlan edilen pozisyonların 3 katı kadar aday, KPSS puanına göre sıralanacak. Adaylar başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak.

Başvurular Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapılacak. Belirlenen son başvuru tarihi ise 6 Ocak 2023.