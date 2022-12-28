Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 03:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyanet İşleri Başkanlığı 6 bin 200 personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam etmek üzere 6 bin 200 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Resmi Gazetede yayımlanan ilanına göre, 2022 yılı KPSS puanı ile 4 bin 600 imam-hatip, 1300 kadın Kur'an kursu öğreticisi ile 300 müezzin sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
İlan edilen pozisyonların 3 katı kadar aday, KPSS puanına göre sıralanacak. Adaylar başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak.
Başvurular Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapılacak. Belirlenen son başvuru tarihi ise 6 Ocak 2023.
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı Kamu Personel
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