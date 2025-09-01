SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
TÜRK DÜNYASI
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
HAVA DURUMU
PODCAST
HAVA UYARILARI
TRT'DEN HABERLER
TRT ARŞİV
TRT AKADEMİ
PROGRAMLAR
23.6ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Türk Dünyası
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
TRT'den Haberler
-
TRT Akademi
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Gündem
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
01.09.2025 23:00
, 01.09.2025 22:59
SON GÜNCELLEME
01.09.2025 22:59
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş TRT Haber'de
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş TRT Haber'de açıklamalarda bulunuyor.
Ayrıntılar geliyor...
Sıradaki Haber
Bakan Tunç: Türkiye'de ikili bir hukuk sistemi kesinlikle yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:58
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptı
22:52
SSB Başkanı Görgün: Savunma sanayiimiz küresel vitrinlerde varlığını güçlendirmeye devam ediyor
22:11
Kastamonu-Karabük sınırında çıkan ikinci yangına müdahale ediliyor
21:54
Bakan Tunç: Türkiye'de ikili bir hukuk sistemi kesinlikle yok
21:37
Kremlin: Putin, Trump ve Zelenski ile üçlü veya ikili bir zirve için anlaşma yapmadı
21:01
TUSAŞ, Defense News Top 100 Listesi’nde 47’nci sıraya yükseldi
Katil İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin göçü sürüyor
FOTO FOKUS
Araçlara çarpmamak için otomobilini şarampole sürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş TRT Haber'de
Bakan Tunç: Türkiye'de ikili bir hukuk sistemi kesinlikle yok
DMM, "3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceği" iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti