Açık 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.09.2025 23:00

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş TRT Haber'de

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş TRT Haber'de açıklamalarda bulunuyor.

Ayrıntılar geliyor...

Sıradaki Haber
Bakan Tunç: Türkiye'de ikili bir hukuk sistemi kesinlikle yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:58
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptı
22:52
SSB Başkanı Görgün: Savunma sanayiimiz küresel vitrinlerde varlığını güçlendirmeye devam ediyor
22:11
Kastamonu-Karabük sınırında çıkan ikinci yangına müdahale ediliyor
21:54
Bakan Tunç: Türkiye'de ikili bir hukuk sistemi kesinlikle yok
21:37
Kremlin: Putin, Trump ve Zelenski ile üçlü veya ikili bir zirve için anlaşma yapmadı
21:01
TUSAŞ, Defense News Top 100 Listesi’nde 47’nci sıraya yükseldi
Katil İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin göçü sürüyor
Katil İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin göçü sürüyor
FOTO FOKUS
Araçlara çarpmamak için otomobilini şarampole sürdü
Araçlara çarpmamak için otomobilini şarampole sürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ