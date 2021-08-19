Başkanlıktan yapılan açıklamada, Erbaş, Ankara Resim ve Heykel Müzesinin avlusunda düzenlenen programda, Muharrem ayının İslam tarihinde farklı bir yeri olduğunu, içinde birçok tarihi olayın yaşandığı hatırlattı.

İslam tarihinin en acı olaylarından biri olan Kerbela olayının Muharrem ayının 10'uncu gününde gerçekleştiğini anımsatan Erbaş, "Kerbela faciasına dair hissettiğimiz acı ve üzüntü bizleri asla haktan, insaftan ve adaletten ayırmamalıdır." ifadesini kullandı.

Hz. Hüseyin'in uğruna can verdiği erdemlerin hep birlikte sahiplenilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Ortak düşmanımız olan cehalete, fitneye, zulme, şiddete ve nefret diline karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Hz. Hüseyin efendimize duyduğumuz sevgi ve muhabbet, onun ideali olan vahdet ve kardeşlik bilinci ekseninde daha fazla kenetlenmemizi sağlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.