Deprem, yangın ya da sel...

Afetin adı her ne olursa olsun bölgeye ulaştırılan yardımlar kadar önemli bir husus daha var. Koordinasyon ve iş birliği.

AFAD Kriz Merkezi, afet durumlarında işte bu görevi yerine getirmek için çalışıyor.

AFAD Kriz Merkezi, afet gerçekleştiğinde müdahalenin sıfır noktası. Bölgeden gelen bilgiler burada toplanıyor, değerlendiriliyor ve bölgedeki ekipler buradan sevk ediliyor.

Merkezde ilgili tüm bakanlıkların ve kurumların temsilcileri bulunuyor

Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Daire Başkanı Mehmet Akif Can, merkezle ilgili şunları söyledi:

"Burası 3'üncü seviye afetlerde devreye giren, 7/24 esaslı çalışan ve 28 çalışma grubumuzun Türkiye Afet Müdahale Planı'nın hayata geçirildiği bir merkez. AKUT döneminde kriz anında bilgi eksikliği dezenformasyon oluşabiliyor; ancak anlık bilgiler işlendiği, direkt sahaya erişildiği ve ilgili bakanlıkların tüm temsilcileri burada olduğu için bunun en doğru şekilde gerçekleşmesi sağlanıyor."

Tüm bakanlıklardan ve kurumlardan uzmanlar afet anında yaklaşık 20 dakika içinde kriz merkezinde toplanıyor. İş birliği ve koordinasyon afet sonrasındaki çalışmalarda verimliliği artırıyor.

Haber: Yiğitcan Karatepe

Kamera: Mikail Sevinç