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Gündem
AA 10.12.2023 11:37

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kötülüğe karşı durarak duruş sergilememiz lazım

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kötülüğe karşı durarak duruş sergilememiz lazım. Nerede durduğumuz önemli; Hakk'ın yanında mı, batılın yanında mı, mazlumun yanında mı, zalimin yanında mı? Bu önemli" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kötülüğe karşı durarak duruş sergilememiz lazım
[Fotograf: AA]

Sakarya İl Müftülüğünce Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Camisi'nde düzenlenen "Mazlumlara dua, Filistin'e Vefa" buluşmasına katılan Erbaş, cemaate sabah namazını kıldırdı.

Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlığı zulümden aydınlığa çıkarmak için gönderilen bir kitap olduğunu anlattı.

Hz. Peygamber'in, "Bir kötülük gördüğünüz zaman onu elinizle düzeltiniz. Elinizle düzeltemezseniz dilinizle düzeltiniz. Dilinizle de düzeltemezseniz kalbinizle buğuz edin." hadisine atıfta bulunan Erbaş, "O kötülüğe karşı durarak duruş sergilememiz lazım. Nerede durduğumuz önemli; Hakk'ın yanında mı, batılın yanında mı, mazlumun yanında mı, zalimin yanında mı? Bu önemli. Herkesin kendi gücü nispetiyle burada durması, Hakk'ın yanında durması lazım" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kötülüğe karşı durarak duruş sergilememiz lazım

Erbaş, batılın zail olmaya mahkum olduğunu, Hz. Adem'den itibaren bütün peygamberlerin bu yolda mücadele ettiğini, hatta kimisinin bu yolda can verdiğini dile getirdi.

İsrailoğulları'nın katlettiği peygamberlerin sayısının bilinmediğini söyleyen Erbaş, "Böyle zalim kavimdir İsrailoğulları. Hz. Musa'ya yapmadık zulüm bırakmadılar." dedi.

"Kıyamete kadar bu hak batıl mücadelesi devam edecek"

Fatiha Suresi'nin ayetlerinden örnekler veren Ali Erbaş, şöyle devam etti:

"İsrailoğulları, gazaba uğramış kavimlerden birisi mesela. Allah'ın gazabına uğramış. Kıyamete kadar bu hak batıl mücadelesi devam edecek. Biz imtihan için gönderildik. Bu imtihanı Hakk'ın yanında durarak kazanmamız lazım. Ey Müslümanlar, Hakk'ın, mazlumun yanında durun, peygamberlerin yolunda olun. Bütün peygamberler yeryüzünde Hakk'ı ilan etmek, Hakk'ı duyurmak, Allah'ın adaletini, dinini yeryüzüne tebliğ etmek için gönderildiler. Biz de ümmet olarak peygamberlerin yolunda hayra çağırmak, iyiliği emretmek, kötülükten men etmek için varız. Varoluş amacımız bu."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kötülüğe karşı durarak duruş sergilememiz lazım

"En büyük silahımız işte bu duruşumuzu sergilemektir"

Tarihte "bazı kavimlerin mazlumlara zulümleriyle meşhur olduğunu" dile getiren Erbaş, "Bugün adeta terör örgütü gibi davranarak Gazze'de, Filistin'de masum insanları, bebekleri, çocukları, gün yüzü görmemiş bebekleri katleden zalim İsrail, tarihteki o zalimlerin yolunda yürümeye devam ediyor. O zaman ona karşı ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Değerli kardeşlerim, en büyük silahımız işte bu duruşumuzu sergilemektir" ifadesini kullandı.

Ali Erbaş, dünyanın vicdanlı insanlarına seslenip zalim İsrail'i durdurmak için mücadele ettiklerini belirterek, herkesin elinden geldiğince mazlumlara maddi ve manevi yardım yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından dua eden Erbaş, sonrasında vatandaşlarla sohbet etti.

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