Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, KKTC Din İşleri Başkanı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal'ı makamında kabul etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, KKTC Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal'ın ziyaretinden dolayı memnun olduğunu söyledi.
Çalışmalarında Ünsal'a başarılar dileyen Erbaş, "Cenab-ı Allah amel defterinize sadaka-i cariye olarak yazsın inşallah. Oralarda gençlerimizle, aile ve çocuklarımızla ilgili yapılması gereken pek çok hizmet var. Sizlere çok dua ediyoruz. Maddi ve manevi her zaman yanınızdayız inşallah" dedi.
KKTC Din İşleri Başkanı Ünsal ise her zaman Türkiye'yi yanlarında hissettiklerini belirterek, "İnşallah ülkemizi ve sizleri mahcup etmeden elimizden gelen gayreti göstereceğiz" açıklamasını yaptı.
Görüşmede, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.
Etiketler: Ali Erbaş KKTC Diyanet İşleri Başkanlığı
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