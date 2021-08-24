Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, KKTC Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal'ın ziyaretinden dolayı memnun olduğunu söyledi.

Çalışmalarında Ünsal'a başarılar dileyen Erbaş, "Cenab-ı Allah amel defterinize sadaka-i cariye olarak yazsın inşallah. Oralarda gençlerimizle, aile ve çocuklarımızla ilgili yapılması gereken pek çok hizmet var. Sizlere çok dua ediyoruz. Maddi ve manevi her zaman yanınızdayız inşallah" dedi.

KKTC Din İşleri Başkanı Ünsal ise her zaman Türkiye'yi yanlarında hissettiklerini belirterek, "İnşallah ülkemizi ve sizleri mahcup etmeden elimizden gelen gayreti göstereceğiz" açıklamasını yaptı.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.