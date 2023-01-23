Erbaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İsveç'teki Kuran-ı Kerim yakılması olayı kabul edilebilir bir şey değil. Şiddetle kınıyoruz. Kutsal bir kitaba yapılan her saldırı bizi yaralıyor. Hele ki devlet izni ile yapılması asla kabul edilemez. Gösterdiğimiz tepki az bile. Menfur saldırı dolayısıyla müslümanların tepkisini koyması gerekiyor. Biz de en üst seviyede tepkimizi gösterdik.

Dün sabah 90 bin camimizde sabah namazı buluşması yaptık. Herkesi Kuran-ı Kerim okumasına davet ettik. Dualarımızı yaptık. İnşallah bu konuyu uluslararası boyuta taşıyoruz. Din işleri başkanları ile çevrimiçi bir toplantı yapıp yine tepkimizi koyacağız. Mahkemelere başvurulacak, temsilcilere mektup yazılacak.

İsveç'te çirkinliğin yapıldığı yerde Kuran-ı Kerim okunacak. İsveççe mealleri verilecek. Bir açıklama yaparak saygımızı ortaya koymuş olacağız. Bunu biz hayra dönüştürmeliyiz. Bu bir kötülüktür. Bunu hayra dönüştürmek de bizim işimizdir.

Hac vazifesi

2020 yılında kurası çıkmış olanlar bu hac döneminde bir daha kuraya girmeden hacca gidebilecekler. 37 bin 770 kişilik kısmı gidebildi. Bır kısmı 65 yaş sınırına takıldığı için gidemedi. Şimdi 65 yaş sınırı kaldırıldı. Aşılarını yaptırmış olanlar bu sene hac görevini yapabilecekler.

Gitmek isteyen herkesi bu sene hacca göndereceğiz.

Başvurular nasıl yapılacak?

Önceki yıllarda kayıt yaptıranların kayıtlarını biz yeniledik. Yeni kayıt olmak isteyenler 5 Ocak itibarıyla e-Devlet'ten kayıt yaptırdılar.

"Son başvuruyu 31 Ocak'a kadar uzattık"

26 Ocak'ta bitmesi planlaranan başvuru sürecini gelen taleplerin fazla olduğu için ön kayıt başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattık.

Ayrıntılar geliyor...