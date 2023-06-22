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Gündem
AA 22.06.2023 09:04

Dışişlerine 4 bakan yardımcısı atandı

Dışişleri Bakanlığına Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın da atanmasıyla bakan yardımcısı sayısı 3'ten 4'e çıktı.

Dışişlerine 4 bakan yardımcısı atandı
[Fotoğraf: Depo Photos]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dışişleri Bakan yardımcılıklarına atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu döneminde Bakan Yardımcısı olarak atanan Yasin Ekrem Serim, Burak Akçapar ve Mehmet Kemal Bozay aynı göreve tekrar atandı.

2016'da Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Ahmet Yıldız da tekrar Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Ahmet Yıldız kimdir?

Daha önce Dışişleri Bakanlığındaki merkez görevleri kapsamında Orta Doğu, Irak, istihbarat, konsolosluk ve protokol konularından sorumlu birimlerde çalışan Yıldız, yurt dışında farklı ülkelerde ateşe, başkonsolos, müsteşar ve büyükelçi olarak hizmet vermişti.

Yıldız, 2014'te Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığına, cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı görevine getirilmiş, 2016'da da Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.

AK Parti milletvekilliğine 2018'de seçilen Yıldız, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Grubu Başkanlığının yanı sıra NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Grubu üyesi olarak çalışmalarda bulunmuştu.

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