Dışişleri'nden Suriye ve Irak tezkeresine ilişkin açıklama

Bakanlık, Irak ve Suriye tezkeresinde yer alan “yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması” ifadesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Irak ve Suriye’deki görev süresinin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin 17 Ekim 2023 tarihli TBMM kararının, bazı yanlış yorumlara konu edildiği gözlemlenmiştir.

Tezkerede yer alan, “yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması” ifadesi, 2014 yılında kurulan DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu kapsamındaki ortak faaliyetlerle ilgilidir.

Yeni olmayan bu ifade, 2014 yılından bu yana kabul edilen Irak ve Suriye tezkerelerinin metinlerinde de aynen yer almaktadır.