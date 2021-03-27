Dışişleri Bakanlığı, "uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın Myanmar'da darbe rejiminin sivil halka karşı uyguladığı ölümcül şiddetin daha da artırmakta olduğunun kaygıyla izlendiğini" belirtti.

"Myanmar'da sivillere yönelik bu aşırı şiddeti kuvvetle kınıyoruz"

Açıklamada, bugün Silahlı Kuvvetler Günü'nde ordu birliklerince yapılan şiddet olaylarında şimdiye kadarki en büyük can kaybının yaşanmasından büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Myanmar'da sivillere yönelik bu aşırı şiddeti kuvvetle kınıyoruz. Sivillere yönelik bu tür eylemlerin derhal sonlandırılmasına, göz altına alınan tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmasına, demokrasiye dönüş için gerekli adımların atılmasına yönelik çağrımızı bu vesileyle yineliyoruz"

Bugün 114 kişi yaşamını yitirdi

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen bugünkü protestolarda, güvenlik güçlerinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e yükseldi.