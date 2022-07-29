Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 22:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri'nden Gürcistan'a helikopter kazası için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'da meydana gelen helikopter kazası için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gürcistan’ın Gudauri bölgesinde bugün acil kurtarma görevi icra eden bir helikopterin düştüğünü ve sekiz kişilik ekibin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca "Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunuyor, dost ve komşu Gürcistan Hükümeti ile halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Gürcistan
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