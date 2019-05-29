Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı, AB’nin Türkiye İlerleme Raporu’yla ilgili açıklama yaptı.

Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmenin mümkün olmadığını ifade eden Kaymakçı, "Raporda Türkiye'nin AB'den uzaklaştığına dair geçersiz bazı ifadeler var. Türkiye sapasağlam yerinde duruyor." dedi.

[AP'nin Türkiye Raporu] Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı: Türkiye'nin Avrupa değerlerinden uzaklaştığına dair tutarsız ve geçersiz bazı ifadeler var. Türkiye sapasağlam yerinde duruyor. Türkiye Avrupa'dır.https://t.co/9pcU5eIOew pic.twitter.com/gJdugHT93A — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Mayıs 2019

Rapor’da FETÖ ile ilgili yer alan ifadeleri de eleştiren Kaymakçı, "Metinde FETÖ terör örgütünden sivil toplum örgütüymüş gibi 'Gülen hareketi' şeklinde bahsedilmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Kaymakçı, "Kıbrıs ve Yunanistan'a ilişkin AB'nin taraflı ve haksız tutumunun ülkemiz açısından bir anlamı yok." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı: Kıbrıs ve Yunanistan'a ilişkin AB'nin taraflı ve haksız tutumunun ülkemiz açısından bir anlamı yok.https://t.co/9pcU5eIOew pic.twitter.com/UaAZzh5E4H — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Mayıs 2019

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