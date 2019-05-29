Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan İstanbul fotoğraflarıyla paylaşımda bulundu.

Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun!



Fatih Sultan Mehmet ve kahraman ordusunun ruhu şad olsun.#29Mayıs1453 pic.twitter.com/cWt9FqA4UZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 29, 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun. Fatih Sultan Mehmet ve kahraman ordusunun ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber