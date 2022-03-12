Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 19:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri: Seçim sonuçlarının Türkmenistan'a hayırlı olmasını diliyoruz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanlığı, Türkmenistan'da düzenlenen seçimlerin barış ortamında tamamlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti "Devlet başkanlığı seçim sonuçlarının dost ve kardeş Türkmenistan için hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleriyle aktardı.
Dışişleri Bakanlığı, Türkmenistan'da düzenlenen erken devlet başkanlığı seçiminin yüksek bir katılım oranıyla yapıldığını açıkladı.
Türkiye'nin köklü bağlara sahip olduğu Türkmenistan'ın istikrar ve refahına büyük önem atfettiği vurgulandı.
Bakanlık açıklamasında "Devlet Başkanlığı seçim sonuçlarının dost ve kardeş Türkmenistan için hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Seçimlerin barış ve huzur ortamında gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyulduğu belirtilirken, Türkmenistan'la iş birliğini, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde her alanda geliştirme iradesi de teyit edildi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Türkmenistan
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