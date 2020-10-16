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Dışişleri: Ermenistan saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmeli
Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Ordubad'a düzenlediği roketli saldırıyla ilgili, "Ermenistan şimdi de çatışmayı başka boyutlara taşıma gayretine girişmektedir. Bu saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi hesap etmelidir" açıklamasını yaptı.
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Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 16:53
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