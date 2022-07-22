Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 4 ilkokulu daha kapatma kararı alması hakkında açıklama yaptı.

Bilgiç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Yunanistan’ın, her yıl tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 4 ilkokulu daha kapatma kararı almış olmasını kınıyoruz.

Son yıllarda tekrarlanan bu son kararla birlikte, Azınlık ilkokullarının yarısından fazlası kapatılmıştır. Böylelikle, Batı Trakya Türk Azınlığına ait ilkokulların “geçici durdurma” yoluyla kapatılmasına yönelik Yunanistan’ın uyguladığı politikanın sistematik bir hal aldığı görülmektedir.''

''Yunanistan'ı ayrımcı politikalarına son vermeye davet ediyoruz''

Yunanistan'ın azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını ihlal ettiğini belirten Bilgiç, ''Yunanistan, bir yandan öğrenci azlığı bahanesiyle ilkokul kapatırken, diğer yandan ihtiyaç olmasına rağmen, Azınlık tarafından sürekli gündeme getirilen yeni Azınlık ortaokul/lisesi açılması taleplerini görmezden gelmekte ve Azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını ihlal etmektedir. Yunanistan’ı, her eğitim-öğretim yılında tekerrür eden Azınlık okullarına yönelik ayrımcı politikalarına son vermeye davet ediyoruz'' dedi.

Bilgiç açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti'nin, her zaman, hem ikili temaslarda, hem de uluslararası platformlarda, Azınlığın hak ve hukuk mücadelesini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Yunanistan’ı, her eğitim-öğretim yılında tekerrür eden Azınlık okullarına yönelik ayrımcı politikalarına son vermeye davet ediyoruz.