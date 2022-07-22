Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 20:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. MHP Genel Başkanı Bahçeli, tahıl koridoru anlaşmasının imzalanmasındaki başarı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza törenin ardından Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede tahıl koridoru anlaşmasının imzalanmasındaki başarı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti.
Etiketler: Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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